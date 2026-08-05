Đedović Handanović: Situacija sa snabdevanjem naftnim derivatima veoma izazovna, proizvodnja domaće rafinerije ključna za sigurnost snabdevanja

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav, navodi se u saopštenju.

Ministarka je, kako se navodi, rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza, prenosi N1. „Od NIS-a imamo najave da će u drugoj polovini meseca, kada tek mogu da stignu već naručene isporuke sirove nafte, moći da povećaju