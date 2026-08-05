Đilas: Koliko je koštalo pretvaranje Telekoma u sredstvo medijskog uticaja vlasti?

Nova pre 1 sat
Đilas: Koliko je koštalo pretvaranje Telekoma u sredstvo medijskog uticaja vlasti?

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da su dugovanja Telekoma Srbije, po zvaničnim podacima, dostigla sedam milijardi evra i ocenio da je vreme da se objavi istina o tome koliko je tu firmu koštala politika pretvaranja državne kompanije u sredstvo političkog marketinga i medijskog uticaja vlasti.

Đilas je naveo da je vlast državno preduzeće pretvorila u instrument političke i medijske ekspanzije, a da će cenu takve politike na kraju platiti građani, saopštio je SSP. „Građani ne smeju plaćati cenu političkih projekata predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog poslušnika direktora Telekoma Vladimira Lučića. Finansiranje svih provučićevskih medija, osnivanje niza televizija koje imaju minimalnu gledanost, sulude cene za sportske prenose, pljačka i
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