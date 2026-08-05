Dron sa eksplozivom u blizini ukrajinskog aviona: Obustavljen rad aerodroma u Lajpcigu

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen je na nemačkom aerodromu Lajpcig-Hale, a detonator je uklonjen sa objekta, saopštile su danas nemačke vlasti.

Obe piste aerodroma su zatvorene, a nekoliko letova, uključujući i jedan putnički avion, preusmereno je na druge aerodrome, nakon što je leteći objekat viđen u blizini, neposredno pre ponoći, saopštila je policija i dodala da je robot za borbu protiv eksploziva poslat da proveri objekat u blizini južne piste. U saopštenju koje je kasnije objavila kancelarija kriminalističke policije Saksonije i tužioci u glavnom gradu Drezdenu navodi se da je zaposleni na