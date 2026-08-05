Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadnu policajce odmah proterati

Nova pre 1 sat
Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadnu policajce odmah proterati

Hrvatski policijski sindikat (SPH) osudio je danas napad francuskog državljanina na policajce na Viru i saopštio da strane državljane koji napadaju službenike treba "odmah proterati iz zemlje i zabraniti im ulazak u Hrvatsku najmanje pet godina", prenela je agencija Hina.

"Apsolutno je neprihvatljivo da bilo koji stranac krši dostojanstvo naše zemlje napadom na hrvatsku policiju, a posebno da preuzima pravo da potencijalno teško povredi ljude koji štite naše društvo od takvih nasilnih pojedinaca", navodi se u saopštenju SPH. Opštinsko državno tužilaštvo u Zadru ispitalo je 30-godišnjeg francuskog državljanina zbog sumnje da je u nedelju uveče na području Vira, pokušavajući da pobegne, svojim automobilom povredio dvojicu policajaca,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadaju službenike odmah proterati iz zemlje

Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadaju službenike odmah proterati iz zemlje

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaTužilaštvoSindikatZadar

Društvo, najnovije vesti »

„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

Danas pre 1 sat
Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Danas pre 38 minuta
Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

RTV pre 33 minuta
Najedite se svih tih vaših funkcija

Najedite se svih tih vaših funkcija

Radar pre 1 sat
REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

Radar pre 1 sat