Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadnu policajce odmah proterati

Hrvatski policijski sindikat (SPH) osudio je danas napad francuskog državljanina na policajce na Viru i saopštio da strane državljane koji napadaju službenike treba "odmah proterati iz zemlje i zabraniti im ulazak u Hrvatsku najmanje pet godina", prenela je agencija Hina.

"Apsolutno je neprihvatljivo da bilo koji stranac krši dostojanstvo naše zemlje napadom na hrvatsku policiju, a posebno da preuzima pravo da potencijalno teško povredi ljude koji štite naše društvo od takvih nasilnih pojedinaca", navodi se u saopštenju SPH. Opštinsko državno tužilaštvo u Zadru ispitalo je 30-godišnjeg francuskog državljanina zbog sumnje da je u nedelju uveče na području Vira, pokušavajući da pobegne, svojim automobilom povredio dvojicu policajaca,