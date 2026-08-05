Međedović bez šanse protiv Serundola, kraj u Montrealu već u prvom kolu

Hamad Međedović završio je nastup na mastersu u Montrealu već u prvom kolu, pošto je srpski teniser poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2.

Meč 52. i 73. igrača sveta trajao je sat i 16 minuta, a Serundolo je ključne trenutke iskoristio bolje od Međedovića. U prvom setu viđen je samo jedan brejk, koji je argentinski teniser napravio u sedmom gemu, što mu je bilo dovoljno da povede. U nastavku je Serundolo dodatno pojačao ritam i još dva puta oduzeo servis srpskom igraču, u prvom i petom gemu drugog seta, čime je rutinski priveo meč kraju. Serundolo će se u drugom kolu turnira u Kanadi sastati sa