Međedović bez šanse protiv Serundola, kraj u Montrealu već u prvom kolu

Nova pre 4 sati
Međedović bez šanse protiv Serundola, kraj u Montrealu već u prvom kolu

Hamad Međedović završio je nastup na mastersu u Montrealu već u prvom kolu, pošto je srpski teniser poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2.

Meč 52. i 73. igrača sveta trajao je sat i 16 minuta, a Serundolo je ključne trenutke iskoristio bolje od Međedovića. U prvom setu viđen je samo jedan brejk, koji je argentinski teniser napravio u sedmom gemu, što mu je bilo dovoljno da povede. U nastavku je Serundolo dodatno pojačao ritam i još dva puta oduzeo servis srpskom igraču, u prvom i petom gemu drugog seta, čime je rutinski priveo meč kraju. Serundolo će se u drugom kolu turnira u Kanadi sastati sa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Međedović zaustavljen na startu mastersa u Montrealu

Međedović zaustavljen na startu mastersa u Montrealu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KanadaHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Hetafe se sprema za Partizan! Potencijalni rival crno-belih doveo bivšeg štopera Torina!

Hetafe se sprema za Partizan! Potencijalni rival crno-belih doveo bivšeg štopera Torina!

Kurir pre 2 sata
Oduševio na Mundijalu, a sad se vraća u Bundesligu! Lajpcig doveo veliko pojačanje bez obeštećenja!

Oduševio na Mundijalu, a sad se vraća u Bundesligu! Lajpcig doveo veliko pojačanje bez obeštećenja!

Kurir pre 2 sata
Salah dogovorio transfer u Trabzon, plata 22 miliona evra

Salah dogovorio transfer u Trabzon, plata 22 miliona evra

Politika pre 3 sata
Stanković: Morali smo dosta bolje, potrebna nam je agresivnost i vera u revanšu

Stanković: Morali smo dosta bolje, potrebna nam je agresivnost i vera u revanšu

Politika pre 2 sata
Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Danas pre 4 sati