VJT traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo 73-godišnjeg muškarca na Paliluli

Nova pre 4 sati
VJT traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo 73-godišnjeg muškarca na Paliluli

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je danas saopštilo da je predložilo sudu da odredi pritvo za troje saslušanih osumnjičenih da su 2. avgusta u Beogradu u saizvršilaštvu iz koristoljublja ubili jednog 73-godišnjaka, vlasnika piljarnice.

Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže su se na saslušanju branili ćutanjem, piše u saopštenju. VJT je Višem sudu u Beogradu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina. Pritvor je predložen i jer su način izvršenja ili
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