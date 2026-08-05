Zelenski: U ruskim napadima ubijeno 17 ljudi, gađali su objekte koji nemaju veze sa ratom

Nova pre 34 minuta
Zelenski: U ruskim napadima ubijeno 17 ljudi, gađali su objekte koji nemaju veze sa ratom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u ruskim napadima tokom prethodne noći na širem području Kijeva ubijeno 14 ljudi, dok su 44 osobe povređene.

Zelenski je na društvenim mrežama napisao da su među pogođenim mestima bili pivara, skladišta građevinskog materijala i civilne logističke platforme. "Ti objekti koji nemaju nikakve veze sa ratom", napisao je na Telegramu. Ukrajinski predsednik, koji veruje da su presretači sposobni da neutrališu balističke rakete, poziva ukrajinske saveznike da ubrzaju isporuke sistema protivvazdušne odbrane. Zelenski je pozvao zemlje G7 i Evropske unije da pojačaju sankcije
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