Crveni meteoalarm u Sremu: Mitrovčane danas i sutra očekuje do 38 stepeni

Sremska Mitrovica – Pred Mitrovčanima su veoma topli dani, a za područje Srema danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura.

Maksimalna dnevna temperatura u Sremskoj Mitrovici dostizaće 38 stepeni, dok se značajnije osveženje ne očekuje najmanje do sredine avgusta. U sredu, 5. avgusta, biće sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu temperaturu između 37 i 38 stepeni. Jutarnja temperatura iznosiće oko 20 stepeni, dok će vetar biti slab, brzine oko devet kilometara na sat. Zbog temperature koja može dostići 38 stepeni, za Srem je izdato crveno upozorenje. Ovakvi vremenski uslovi smatraju se