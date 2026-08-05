Dva radnika poginula u teškoj nesreći kod Šapca, kamion naleteo na ekipu na putu

Politika pre 2 sata
Dva radnika poginula u teškoj nesreći kod Šapca, kamion naleteo na ekipu na putu

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen i preusmerava se na stari put Šabac-Loznica

Dvojica radnika firme „Signal Sombor”, koja se bavi postavljanjem i održavanjem saobraćajne signalizacije, poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Kako saznaje Tan‌jug, do nesreće je došlo kada je kamion koji se kretao iz pravca Šapca ka Loznici, naleteo na vozilo firme „Signal Sombor” i radnike koji su se nalazili na kolovozu, gde su izvodili radove. Od zadobijenih povreda dvojica radnika preminula su na licu mesta.
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