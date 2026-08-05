Teško povređen tvorac dronova „upir” u eksploziji automobila kod Jekaterinburga

Politika pre 4 sati
Teško povređen tvorac dronova „upir” u eksploziji automobila kod Jekaterinburga

Direktor kompanije Uraldronzavod Vladimir Tkačuk na intenzivnoj nezi

Direktor kompanije Uraldronzavod Vladimir Tkačuk, proizvođač FPV dronova „upir”, teško je povređen u eksploziji automobila u mestu Boljšoj Istok kod Jekaterinburga, dok su njegov vozač i telohranitelj poginuli, javljaju danas ruski mediji. Pozivajući se na izvore u hitnim službama, TASS je preneo da je Tkačuk prebačen na intenzivnu negu u teškom stanju i da su istražni organi pokrenuli krivični postupak zbog sumnje na pokušaj ubistva. Telegram kanal Maš objavio je
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