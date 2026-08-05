Ministarstvo: Snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, izjavila je danas, nakon razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije (NIS) Кirilom Tjurdenjevim o poslovanju te kompanije, planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu, da je snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava. „Državi je cilj da sve pumpe budu redovno snabdevene, male i velike, kupci NIS-a, kao i druge naftne kompanije koje