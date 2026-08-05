Beljanski podneo ostavku na mesto u UO Advokatske komore Srbije

Član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (AKS) Vladimir Beljanski podneo je ostavku na to mesto. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Razlog je, kako je naveo, to što Upravni odbor komore nije doneo odluku da javno osudi verbalne napade predsednika Srbije Aleksandra Vučića na advokaticu Janu Aćimović Planojević, niti je prihvatio predlog da se o ugrožavanju njene bezbednosti obaveste međunarodne advokatske organizacije. On je u saopštenju naveo da "takvo postupanje nije izraz uzdržanosti, institucionalne mudrosti ili političke neutralnosti i da predstavlja izostanak elementarne profesionalne