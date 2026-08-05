Crna Gora prisustvovala obeležavanju "Oluje": Stižu spoljne i unutrašnje kritike

Odluka Crne Gore da njen diplomatski predstavnik prisustvuje godišnjici hrvatske vojno-policijske operacije Oluja izazvala je kritike kako Aleksandra Vučića tako i predsednika Crne Gore. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Zagrebu predstavljao je zemlju na proslavi Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice operacije Oluja u Kninu. Kancelarija predsednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštila je da prisustvo takvoj proslavi nije državna obaveza za Crnu Goru. U saopštenju se navodi da je Oluja za mnoge u Hrvatskoj simbol pobede u ratu, ali da je za veliki broj Srba simbol patnje, progona i gubitka domova.