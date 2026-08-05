Crna Gora prisustvovala obeležavanju "Oluje": Stižu spoljne i unutrašnje kritike

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Crna Gora prisustvovala obeležavanju "Oluje": Stižu spoljne i unutrašnje kritike

Odluka Crne Gore da njen diplomatski predstavnik prisustvuje godišnjici hrvatske vojno-policijske operacije Oluja izazvala je kritike kako Aleksandra Vučića tako i predsednika Crne Gore. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Zagrebu predstavljao je zemlju na proslavi Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice operacije Oluja u Kninu. Kancelarija predsednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštila je da prisustvo takvoj proslavi nije državna obaveza za Crnu Goru. U saopštenju se navodi da je Oluja za mnoge u Hrvatskoj simbol pobede u ratu, ali da je za veliki broj Srba simbol patnje, progona i gubitka domova.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

NIN pre 37 minuta
Milanović na obeležavanju "Oluje": Srbija se naoružava uz pomoć naših saveznika

Milanović na obeležavanju "Oluje": Srbija se naoružava uz pomoć naših saveznika

Insajder pre 1 sat
Proslava Oluje: Veće penzije i poruke susedima

Proslava Oluje: Veće penzije i poruke susedima

Dojče vele pre 1 sat
Hrvatska obilježava godišnjicu Oluje, Plenković najavio nova prava za branitelje

Hrvatska obilježava godišnjicu Oluje, Plenković najavio nova prava za branitelje

Slobodna Evropa pre 2 sata
Zoran Milanović zakukao na proslavi "Oluje", spomenuo Srbiju: Evo šta je izgovorio dok je ceo državni vrh obeležavao…

Zoran Milanović zakukao na proslavi "Oluje", spomenuo Srbiju: Evo šta je izgovorio dok je ceo državni vrh obeležavao godišnjicu etničkog čišćenja Srba

Blic pre 3 sata
Milanović i Plenković na centralnoj svečanosti povodom godišnjice Oluje u Kninu: Obratiti pažnju na naoružavanje Srbije…

Milanović i Plenković na centralnoj svečanosti povodom godišnjice Oluje u Kninu: Obratiti pažnju na naoružavanje Srbije, ulažemo u vojsku

N1 Info pre 3 sata
Uz Rafale i uz ustaške pokliče: U Kninu završeno obeležavanje "Oluje"

Uz Rafale i uz ustaške pokliče: U Kninu završeno obeležavanje "Oluje"

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićCrna GoraHrvatskaGoogleGuglZagrebKninoperacija Oluja

Politika, najnovije vesti »

Studenti u blokadi pozvali građane da se uključe u kampanju

Studenti u blokadi pozvali građane da se uključe u kampanju

Danas pre 17 minuta
„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

NIN pre 37 minuta
Posle haosa u Seuti EU menja pravila igre: Fronteks dobija veću ulogu, sprema se obračun sa krijumčarima

Posle haosa u Seuti EU menja pravila igre: Fronteks dobija veću ulogu, sprema se obračun sa krijumčarima

NIN pre 27 minuta
Većina građana smatra da Srbija ide u lošem smeru

Većina građana smatra da Srbija ide u lošem smeru

Ozon press pre 42 minuta
Nova stranka bošnjačke manjine SBR najavljuje izlazak na izbore

Nova stranka bošnjačke manjine SBR najavljuje izlazak na izbore

Danas pre 37 minuta