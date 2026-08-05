Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo 73-godišnjeg muškarca na Paliluli

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo 73-godišnjeg muškarca na Paliluli

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je predložilo sudu da odredi pritvor za troje saslušanih osumnjičenih da su 2. avgusta u Beogradu u saizvršilaštvu iz koristoljublja ubili jednog 73-godišnjaka, vlasnika piljarnice. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

M.S. (32) iz Subotice, M. Đ. (40) iz Novog Sada i M. K. (30) iz Kanjiže su se na saslušanju branili ćutanjem, piše u saopštenju. VJT je Višem sudu u Beogradu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina. Pritvor je predložen i jer su način izvršenja ili težina posledice
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