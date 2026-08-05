Ulice u Sremskim Karlovcima i Sremskoj Kamenici bez vode zbog havarija

Radio 021 pre 53 minuta  |  021.rs
Ulice u Sremskim Karlovcima i Sremskoj Kamenici bez vode zbog havarija

Ulice u Sremskim Karlovcima i Sremskoj Kamenici nemaju vode zbog havarija. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

SREMSKI KARLOVCI Bez vode će do 14 časova biti ulice Jovana Popovića, Doka i Sime Milutinovića. SREMSKA KAMENICA Ulica Slavka Rodića i okolne neće imati vode do 15 časova. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.
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