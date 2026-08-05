Srpske juniorke u četvrtfinalu Evrobasketa, Turkinje promašile šut za produžetak

Srpske košarkašice uzrasta do 18 godina pobedile su Tursku u osmini finala Evrobasketa sa 70:67 u Stokholmu.

Izabranice Miljane Bojović napredovale su čevrtfinale Evrobasketa. Meč je okončan dramom, iako su naše igračice imale pristojnu prednost tokom većeg dela utakmice. Odličnom drugom deonicom, dobijenom 22:15, srpske košarkašice su nametnule svoj ritam, došavši do maksimalnih 47:34 na početku trećeg perioda. Na sedam i po minuta do kraja i pri rezultatu 66:57 za Srbiju kreće nadiranje rivalki. Odbrana Turkinja je potpuno poremetila našu selekciju, koja je do kraja