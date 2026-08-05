Alkaraz odustao od Sinsinatija, odbrana titule na Ju-Es openu pod znakom pitanja

RTV pre 1 sat  |  RTS
Alkaraz odustao od Sinsinatija, odbrana titule na Ju-Es openu pod znakom pitanja

BEOGRAD - Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz povukao se sa turnira u Sinsinatiju zbog oporavka od povrede ručnog zgloba, što je dovelo u pitanje njegov nastup na predstojećem Ju-Es openu, gde bi trebalo da brani titulu.

Alkaraz nije igrao od aprila, zbog čega je propustio čitavu sezonu na šljaci i travi, pa tako nije bio u prilici da brani titule na Rolan Garosu i Vimbldonu. Njegov povratak bio je planiran za masters u Sinsinatiju, kao ključna priprema za odbranu trofeja na Ju-Es openu. Međutim, organizatori turnira u Ohaju saopštili su da će "uporna povreda ručnog zgloba" sprečiti 23-godišnjeg Španca da učestvuje. Alkaraz je prošle godine osvojio titulu u Sinsinatiju, pa će zbog
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