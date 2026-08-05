Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 14, povređeno 27 osoba

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 14, povređeno 27 osoba

KIJEV - Broj poginulih u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijevsku oblast tokom protekle noći porastao je na 14, a broj povređenih na 27 osoba, saopštila je danas ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

"U noći 5. avgusta, neprijatelj je izvršio masovni napad dronovima i balističkim letelicama. Kao rezultat ruskog udara, došlo je do požara i razaranja u Obolonskom, Svjatošinskom, Goloseivskom i Desnjanskom okrugu. Nažalost, 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno tokom noćnog neprijateljskog napada. Svim ranjenicima se pruža neophodna medicinska pomoć", navodi se usaopštenju koje je objavljeno na Telegramu, prenosi Ukrinform. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je
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