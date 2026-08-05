Ilić: Nadam se velikoj podršci navijača, želimo da odigramo dobro i pobedimo

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Ilić: Nadam se velikoj podršci navijača, želimo da odigramo dobro i pobedimo

BEOGRAD - Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je danas pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu.

Utakmica se igra u četvrtak od 21 čas na stadionu Partizana. "Sutrašnja utakmica nam dolazi u nezgodnom trenutku posle poraza u prvenstvu od IMT-a, koja nam je malo poljuljala samopouzdanje, ali uprkos tome očekujem veliku podršku sa tribina i verujem da će naši navijači u velikom broju doći da nas podrže. Nadam se da će nam navijači pomoći da odigramo dobru utakmicu i stignemo do pobede", rekao je Ilić na konferenciji za novinare. Partizan je u nedelju izgubio od
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