Ilić: Nadam se velikoj podršci navijača, želimo da odigramo dobro i pobedimo

BEOGRAD - Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je danas pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu.

Utakmica se igra u četvrtak od 21 čas na stadionu Partizana. "Sutrašnja utakmica nam dolazi u nezgodnom trenutku posle poraza u prvenstvu od IMT-a, koja nam je malo poljuljala samopouzdanje, ali uprkos tome očekujem veliku podršku sa tribina i verujem da će naši navijači u velikom broju doći da nas podrže. Nadam se da će nam navijači pomoći da odigramo dobru utakmicu i stignemo do pobede", rekao je Ilić na konferenciji za novinare. Partizan je u nedelju izgubio od