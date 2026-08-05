Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

RTV pre 2 sata  |  RTV
Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

BEOGRAD - Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je danas da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Premijer Macut je istakao da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije. Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su kliničke studije i primena u praksi pokazali da se veoma
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Macut: Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Macut: Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Serbian News Media pre 2 sata
Od 17. avgusta država će preuzeti najveći deo troškova za 18 novih lekova na recept

Od 17. avgusta država će preuzeti najveći deo troškova za 18 novih lekova na recept

Moj Novi Sad pre 2 sata
Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

In medija pre 2 sata
Od 17. avgusta pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Od 17. avgusta pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Ekapija pre 3 sata
Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

iKragujevac pre 3 sata
Macut: Od 17. avgusta pojeftinjuje još 18 lekova, cene niže i do 70 odsto

Macut: Od 17. avgusta pojeftinjuje još 18 lekova, cene niže i do 70 odsto

Euronews pre 3 sata
Uskoro 18 novih lekova na recept o trošku države

Uskoro 18 novih lekova na recept o trošku države

Bujanovačke pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Studenti u blokadi pozvali građane da se uključe u kampanju

Studenti u blokadi pozvali građane da se uključe u kampanju

Danas pre 17 minuta
„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

„Dete Oluje“ o egzodusu Srba: Kolektivna trauma traje više od tri decenije, porodice i dalje čekaju pravdu

NIN pre 37 minuta
Posle haosa u Seuti EU menja pravila igre: Fronteks dobija veću ulogu, sprema se obračun sa krijumčarima

Posle haosa u Seuti EU menja pravila igre: Fronteks dobija veću ulogu, sprema se obračun sa krijumčarima

NIN pre 27 minuta
Većina građana smatra da Srbija ide u lošem smeru

Većina građana smatra da Srbija ide u lošem smeru

Ozon press pre 42 minuta
Nova stranka bošnjačke manjine SBR najavljuje izlazak na izbore

Nova stranka bošnjačke manjine SBR najavljuje izlazak na izbore

Danas pre 37 minuta