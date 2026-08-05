Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

BEOGRAD - Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je danas da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Premijer Macut je istakao da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije. Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su kliničke studije i primena u praksi pokazali da se veoma