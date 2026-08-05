Operativni tim: Nema restrikcija vode, situacija sa električnom energijom pod kontrolom

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Operativni tim: Nema restrikcija vode, situacija sa električnom energijom pod kontrolom

BEOGRAD - Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije, u kome su premijer prof. dr Đuro Macut, resorni ministri i predstavnici drugih nadležnih organa saopštava da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera.

Kada je reč o vodosnabdevanju, manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju. Zdravstvene ustanove su u najvećem broju priključene na javno vodosnabdevanje i imaju redovno vodosnabdevanje, bez prijavljenih prekida koji bi ugrožavali njihov rad. Kako se navodi u saopštenju, Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi redovni i vanredni monitoring kvaliteta voda reke Dunav i reke Save, dok Institut za javno
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