Srednji kurs dinara za evro 117,3657 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće 117,3657 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,8534 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,7 odsto, a od početka godine za 1,9 odsto.