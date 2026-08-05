Udari groma ubili 14 ljudi u Indiji

NJU DELHI - Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara gromova u indijskoj državi Džarkand, saopštila je policija.

Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su vecinu od 10 mrtvih u okrugu Giridih u toj državi, preneo je Rojters. Najmanje sedam ljudi povređeno je od udara groma, za koje se navodi da su uobičajena pojava koja prati monsunske kiše. Indijska meteorološka služba prognozirala je široko rasprostranjene padavine u državi tokom narednih nekoliko dana. Kako se navodi, najnoviji smrtni slučajevi povezani su sa godišnjim monsunskim kišama koje su