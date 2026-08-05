Đilas (SSP): Nikada u svojoj istoriji Telekom Srbija nije bio toliko zadužen

Serbian News Media pre 27 minuta
Đilas (SSP): Nikada u svojoj istoriji Telekom Srbija nije bio toliko zadužen

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da nikada u svojoj istoriji Telekom Srbija nije bio toliko zadužen, i da dugovanja te komapnije po zvaničnim podacima dostižu sedam milijardi evra.

Đilas je u saopštenju SSP istakao da je vlast to državno preduzeće pretvorila u instrument političke i medijske ekspanzije, a cenu takve politike na kraju će platiti građani Srbije. „ Vreme je da se objavi puna istina o tome koliko je Telekom Srbije koštala politika pretvaranja državne kompanije u sredstvo političkog marketinga i medijskog uticaja vlasti“, rekao je on. Dodao je da građani Srbije ne smeju plaćati cenu političkih projekata Aleksandra Vučića
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