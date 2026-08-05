FK Crvena zvezda: Karte za Novi Pazar i Hapoel od petka na blagajnama

Serbian News Media pre 1 sat
FK Crvena zvezda: Karte za Novi Pazar i Hapoel od petka na blagajnama

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su od danas u prodaji ulaznice za utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije protiv Novog Pazara, kao i za revanš meč kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.

Utakmica protiv Novog Pazara biće odigrana u subotu, 8. avgusta, od 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“. Karte su već dostupne putem interneta, dok će se na blagajnama stadiona prodavati u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova do početka meča, preneo je klub. Klub je naveo da će se u petak i subotu na blagajnama prodavati i ulaznice za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe. Cene karata za meč sa
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