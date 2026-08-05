Najmanje 14 mrtvih u ruskim napadima na region Kijeva

Serbian News Media pre 5 minuta
Najmanje 14 mrtvih u ruskim napadima na region Kijeva

Najmanje 14 ljudi je noćas poginulo i 27 ih je ranjeno u ruskim napadima na područje oko glavnog grada Ukrajine, Kijeva, saopštili su zvaničnici ukrajinske službe za vanredne situacije.

Upozorenje na vazdušnu opasnost bilo je na snazi duže od sat, a vojna uprava je saopštila da je u napadu koji je počeo posle ponoći pogođeno sedam lokacija, prenosi Rojters. Nadležni su saopštili da su zgrade i skladišta oštećeni u nekoliko delova Kijeva. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je napisao da „možda ima još ljudi pod ruševinama”, kao i da su „akcije potrage i spasavanja u toku“. Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na Kijev, dok je na
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