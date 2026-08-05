„Zvezda ima tim koji Srbija ne pamti, biće potresa ako ispadnu“

Bibras Natho iskoristio je gostovanje u podkastu "Redakcija" portala "Sport5" da, u isto vreme, ohrabri zemljake iz Ber Ševe i proba da pojača pritisak na svog "večitog rivala" iz dana kada je nosio crno-beli dres.

Bivši kapiten Partizana, nakon što je prokomentarisao transfere Mohameda Abu Fanija i Daglasa Ovusua, osvrnuo se i na pobedu Hapoela nad Crvenom zvezdom. „Nisam bio iznenađen. Tačno je da je Zvezda, barem na papiru, kvalitetnija, posebno zato što je Ber Ševa ostala bez verovatno najvažnijeg igrača u napadu. Međutim, Ber Ševa je veoma snažan tim i ima odličnog trenera. Taktički su izuzetno dobro organizovani, a to je veoma važno protiv Zvezde, koja se više oslanja