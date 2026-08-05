Veliki požari kod Zaječara i u Deliblatskoj peščari – angažovani i helikopteri MUP-a

Sputnik pre 15 minuta
Veliki požari kod Zaječara i u Deliblatskoj peščari – angažovani i helikopteri MUP-a

Veliki požar zahvatio je i Deliblatsku peščaru, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre. Veliki požar zahvatio je i oko 100 hektara niskog rastinja u okolini Zaječara.

Kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u akciji gašenja učestvuju helikopteri H145 i H215 Super Puma, a na požarište je upućen i helikopter Kamov Ka-32 kako bi dodatno ojačao gašenje iz vazduha. „Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva. Na mestu intervencije nalazi se i pomoćnik ministra i načelnik
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