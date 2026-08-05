Čak 36 stepeni u ovom gradu u 10 časova: Evo gde će danas biti 40°C, detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Čak 36 stepeni u ovom gradu u 10 časova: Evo gde će danas biti 40°C, detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Vrelina već od jutra na severu Srbije, naročito u Vojvodini i u Beogradu.

U 10 časova temperatura u Beogradu je dostigla 34°C, a u Somboru 36°C.Pred nama je još jedan sunčan i vreo dan. Maksimalna temperatura biće do 40 stepeni. Najvrelije biće u Vojvodini. Zbog aktuelne vreline i toplotnog talasa, preporučuje se ogroman oprez i da se redovno prate državne i nadležne službe i da se ponašamo u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima. U periodu od 10 do 16 časova vrednosti UV i indeksa biće veoma visoke, pa se ne treba izlagati suncu
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