Čuveni selektor najavio povratak na klupu reprezentacije?

Holandski trener Luj van Gal nije želeo da isključi mogućnost povratka na mesto selektora fudbalske reprezentacije Holandije usred spekulacija o tome ko bi mogao da zameni Ronalda Kumana, preneo je danas Skaj sports.

Holandija je trenutno bez selektora, pošto je Kuman 1. jula podneo ostavku nakon eliminacije od Maroka u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Van Gal (74) je tri puta bio selektor Holandije, od 2000. do 2001, od 2012. do 2014, kao i od 2021. do 2022. godine. On nema trenerski angažman od kada je sa Holandijom eliminisan u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 2022. u Kataru od selekcije Argentine. - Uvek želim da pomognem Fudbalskom savezu Holandije (KNVB), baš kao što