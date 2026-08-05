Evo kada se igra revanš meč Zvezda - Hapoel Ber Ševa u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde nisu odigrali dobro u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, gde su u poraženi u mađarskom Sombathelju od Hapoel Ber Ševe sa 1:0, i to pošto su Izraelci u većem delu drugog poluvremena imali crveni karton.

Zvezda je bila bolji rival u prvom poluvremenu, igrali su dosta dobro, ali je jedan kiks koštao crveno-bele i odmah su primili gol kad se zaigrala odbrana. Hapoel je potom uspeo da sačuva prednost, čak i uprkos tome što su imali igrača manje. Jasno je crveno-belima da će imati težak zadatak sada u Beogradu, gde će morati prvo da nadoknade minus, a onda i okrenu šampiona Izraela. Već je i poznato kad će se igrati utakmica ove dve ekipe, a ona je na programu u