Ferencvaroš nastavlja da grabi ka Ligi Evrope: Sad se tek vidi koliko je Vojvodina prošla loše na žrebu

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Ferencvaroš nastavlja da grabi ka Ligi Evrope: Sad se tek vidi koliko je Vojvodina prošla loše na žrebu

Fudbaleri Ferencvaroša savladali su Gornjik iz Poljske sa 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope i napravili su novi korak ka plasmanu u grupnu fazu drugog po rangu takmičenja u Evropi.

Junak velikana iz Mađarske bio je Rumun Marijuš Korbu, koji je postigao jedini gol u 65. minutu. Imao je Ferencvaroš šansi da postigne još neki gol, ali ih je imao i Gornjik, tako da Mađari mogu da budu zadovoljni što na revanš idu s prednošću od jednog gola. Nema sumnje, u revanšu u Poljskoj nas čeka neizvestan duel, ali će Ferencvaroš biti favorit da se domogne plej-ofa i tako obezbedi najmanje grupnu fazu Lige konferencija. Podsetimo, Ferencvaroš je bio rival
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

FK Crvena zvezda: Od petka na blagajnama ulaznice za Novi Pazar i Hapoel Ber Ševu

FK Crvena zvezda: Od petka na blagajnama ulaznice za Novi Pazar i Hapoel Ber Ševu

Dnevnik pre 26 minuta
Taliska gura Fener - Turci korak bliže Ligi šampiona

Taliska gura Fener - Turci korak bliže Ligi šampiona

B92 pre 16 minuta
Ludnica u meču Zvezdinih potencijalnih rivala! Tinejdžer faca večeri, pogodio i bivši igrač crveno-belih

Ludnica u meču Zvezdinih potencijalnih rivala! Tinejdžer faca večeri, pogodio i bivši igrač crveno-belih

Večernje novosti pre 41 minuta
Orhus za gol bliži plej-ofu, Sabah i Zvezdu čeka isti posao

Orhus za gol bliži plej-ofu, Sabah i Zvezdu čeka isti posao

RTS pre 1 sat
Arhus napravio prvi korak: Veljko Simić sačuvao Sabah pred revanš i mogući duel sa Zvezdom!

Arhus napravio prvi korak: Veljko Simić sačuvao Sabah pred revanš i mogući duel sa Zvezdom!

Hot sport pre 1 sat
Danci bliži Zvezdi ili Hapoelu, gol Zvezdinog deteta

Danci bliži Zvezdi ili Hapoelu, gol Zvezdinog deteta

Sport klub pre 1 sat
Šveđanin sudi Zvezdin "biti ili ne biti" meč

Šveđanin sudi Zvezdin "biti ili ne biti" meč

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalŽrebVojvodinaFK VojvodinaPoljskaLiga EvropeMađarska

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović poražen posle maratona

Kecmanović poražen posle maratona

Danas pre 41 minuta
Zvezdini potencijalni rivali ako izbace Hapoel: Veljko Simić strelac važnog gola za Sabah

Zvezdini potencijalni rivali ako izbace Hapoel: Veljko Simić strelac važnog gola za Sabah

Danas pre 1 sat
Legendarni fudbaler o Infantinu: „Tokom karijere sam upoznao razne mutne tipove, ali…“

Legendarni fudbaler o Infantinu: „Tokom karijere sam upoznao razne mutne tipove, ali…“

Danas pre 2 sata
Udruženje evropskih fudbalskih liga pozvalo na reformu FIFA

Udruženje evropskih fudbalskih liga pozvalo na reformu FIFA

Danas pre 2 sata
Srbija šampion Evrope u tenisu

Srbija šampion Evrope u tenisu

Danas pre 3 sata