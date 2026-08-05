Ferencvaroš nastavlja da grabi ka Ligi Evrope: Sad se tek vidi koliko je Vojvodina prošla loše na žrebu

Fudbaleri Ferencvaroša savladali su Gornjik iz Poljske sa 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope i napravili su novi korak ka plasmanu u grupnu fazu drugog po rangu takmičenja u Evropi.

Junak velikana iz Mađarske bio je Rumun Marijuš Korbu, koji je postigao jedini gol u 65. minutu. Imao je Ferencvaroš šansi da postigne još neki gol, ali ih je imao i Gornjik, tako da Mađari mogu da budu zadovoljni što na revanš idu s prednošću od jednog gola. Nema sumnje, u revanšu u Poljskoj nas čeka neizvestan duel, ali će Ferencvaroš biti favorit da se domogne plej-ofa i tako obezbedi najmanje grupnu fazu Lige konferencija. Podsetimo, Ferencvaroš je bio rival