Francuska na udaru dezinformacija: Predsednički kandidat optužio ruski GRU za mešanje u izbore

Grupa povezana sa ruskom obaveštajnom službom ( GRU) pokrenula je kampanju dezinformacija protiv poslanika Evropskog parlamenta i verovatnog predsedničkog kandidata na izborima u Francuskoj naredne godine, Rafaela Gluksmana, saopštio je on u utorak u objavi na mreži X.

Gluksman, za kojeg se očekuje da će u narednim nedeljama objaviti da li će se kandidovati za predsednika, rekao je da ga je Generalni sekretarijat za nacionalnu odbranu i bezbednost Francuske obavestio o "ruskoj operaciji" kojom je, kako tvrdi, "direktno upravljala ruska vojna obaveštajna služba (GRU)". Bivši francuski premijer Eduar Filip, koji je već zvanično potvrdio kandidaturu za predsedničke izbore, takođe je prošle sedmice navodno bio meta ruske kampanje