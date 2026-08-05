Jedna od najvećih svetskih banaka sve više zarađuje: Dobit dostigla 19,5 milijardi dolara

Britanska banka HSBC objavila je danas da je njena dobit pre oporezivanja za prvih šest meseci 2026. porasla za 23 odsto međugodišnje na 19,5 milijardi dolara, iznad procena analitičara sa Volstrita i iz Londona, a na osnovu dobrih rezultata je najavila nastavak programa otkupa sopstvenih akcija u vrednosti od jedne milijarde dolara.

Otkup je bio privremeno zamrznut krajem prošle godine zbog sprovođenja procesa privatizacije i potpunog preuzimanja banke Hang Seng u Hongkongu, prenosi Rojters. HSBC je u prvom polugodištu 2026. registrovao snažan rast prihoda od kamata i naknada u sektoru upravljanja imovinom. Banka je takođe podigla svoja očekivanja za neto prihode od kamata u 2026. godini na više od 46 milijardi dolara. Glavni izvršni direktor banke Žorž Elhediri nastavio je strategiju