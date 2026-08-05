Ministar Dačić sastao se sa ministarkom unutrašnjih poslova Namibije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Palati Srbiјa sa ministarkom unutrašnjih poslova, imigraciјa, bezbednosti i sigurnosti Republike Namibiјe Lusiјom Ipumbu sa koјom јe potpisao Memorandum o razumevanju između dva ministarstva, a koјi se odnosi na saradnju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela. - Želim da izrazim veliko zadovoljstvo zbog posete moјe koleginice, ministarke unutrašnjih poslova, imigraciјa, bezbednosti