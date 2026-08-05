Partizanov tim za Tobol: Vukotić u novoj ulozi, promene u odbrani i veznom redu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Partizanov tim za Tobol: Vukotić u novoj ulozi, promene u odbrani i veznom redu

Još jedan krug kvalifikacija u Ligi konferencije (treći) Partizan će moći da traži sebe, improvizuje, da uigrava, da se eventualno i igrački nadograđuje pojačanjima, a onda počinje hod po mukama i neizvesnost (Hetafe u plej-ofu).

Tobol nije tim koga bi crno-beli trebalo da se plaše, jer kazahstanski predstavnik takođe robuje problemima, finansijskim pre svega, samim tim i "preliva" i na teren, na performans samih igrača, a pride je sutrašnji protivnik tima iz Humske (21.00, Arena sport Premium 1) prvi koji je "zagrizao" petosatno putovanje i dospeo na beogradski vreli asfalt. Dan je u Humskoj počeo dobrom vešću da bi Idrisa Baba mogao da pojača roster za mečeve sa Tobolom, ali je veče
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