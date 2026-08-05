Velike promene UEFA za LŠ, LE i LK: Evo sa čim će se Zvezda, a možda i Partizan suočiti ove sezone

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Velike promene UEFA za LŠ, LE i LK: Evo sa čim će se Zvezda, a možda i Partizan suočiti ove sezone

Nova sezona, nova promena pravila u evropskim klupskim takmičenjima.

UEFA je obavestila sve saveze i klubove o dve značajne promene koje će stupiti na snagu već od sezone 2026/27 u sva tri evropska takmičenja - Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencije. Promene se odnose na način na koji se akumuliraju žuti kartoni i prikazivanje nadoknade vremena na stadionima. Najveća promena tiče se suspenzija zbog žutih kartona. Do sada je igrač ili član stručnog štaba dobijao suspenziju od jedne utakmice nakon tri žuta kartona koja nisu
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