Filipine pogodio razoran zemljotres: Evo da li je izdato upozorenje na cunami

Večernje novosti pre 1 sat
Filipine pogodio razoran zemljotres: Evo da li je izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, u regionu Mindanao, na 104 kilometra od grada General Santos. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i trajao je dugo. (Tanjug)
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