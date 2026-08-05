Filipine pogodio razoran zemljotres: Evo da li je izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, u regionu Mindanao, na 104 kilometra od grada General Santos. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i trajao je dugo. (Tanjug)