"Grovari u neverici" Težak udarac za Partizan pred meč sa Tobolom!

Večernje novosti pre 1 sat
"Grovari u neverici" Težak udarac za Partizan pred meč sa Tobolom!

Partizan će sutra odmeriti snage sa Tobolom u Humskoj. Međutim, "grobari" su danas čuli lošu vest.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages Pregovori sa Nikolom Čumićem i Rubinom, odnosno Igora Miladinovića i Sent Etjena još traju, te je bilo jasno da oni neće nastupati u susretu sa Kazahstancima. Ipak, verovali su svi da će posao oko registracije Idrisa Baba biti završen. Od toga za sada nema ništa, pa će stručni štab na čelu sa Sašom Ilićem morati na Kazahstance sa snagama koje trenutno ima u timu, prenosi portal Telegraf. Partizan je ugovorio sve detalje sa defanzivnim
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