Kako su Srbi snimili „Odiseju“ pre Kristofera Nolana

Velike priče pre 8 minuta  |  Piše Dragoljub Draža Petrović
Kako su Srbi snimili „Odiseju“ pre Kristofera Nolana

Spavaš li mirno, Kristofere Nolane, mora da je rekao Sveta Vuković kada je izašao iz autobusa i čim je stigao kući pozvao Vojkana Borisavljevića, izrecitovao mu stihove, a ovaj se oduševio i rekao mu da pesmu odmah pošalje Grku poštom u Grčku

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Homere Tomiću, Zabavila me je tvoja priča o „Odiseju“ i Troji za koju je onaj meksički hotelijer 1985. godine tvrdio da se zapravo nalazila u dolini Neretve. Nije to ništa čudno – sva istorijska mesta, ubeđen sam, nalazila su se na nekom drugom mestu od onog za koje tvrdi nauka. Evo, sećam se, sredinom devedesetih, idem kao reporter „Naše borbe“ na Ravnu goru, na
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