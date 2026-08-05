Stevo Grabovac: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 43 minuta  |  Piše Stevo Grabovac
Stevo Grabovac: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Kiša, Crnjanskog, Andrića, do Horvata, Valjarevića i Jergovića... A tu je i Branko Ćopić

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Stevo Grabovac je srpski književnik. U biografiji mu
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Stevo Grabovac: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Stevo Grabovac: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

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