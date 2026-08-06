Nemačka se oprostila od Lade: Nakon godina sivog uvoza, uvoznik završio u stečaju

Foto: Arhiva / Lada Iako je marka Lada već nekoliko godina praktično odsutna sa zapadnoevropskog tržišta, tek je nedavno njen zvanični uvoznik u Nemačkoj otišao u stečaj.

Rat, sankcije i neuspeli pokušaj prelaska na kineske marke samo su ubrzali neizbežan kraj nemačkog uvoznika. Nakon decenija rada, Ladino poglavlje u Nemačkoj je završeno. Kompanija Lada Deutschland GmbH sa sedištem u Bukstehudeu blizu Hamburga prestala je s radom pre nekoliko nedelja, čime je završeno jedno poglavlje brenda koji je decenijama imao vernu bazu kupaca u toj zemlji. Krajem 2019. godine, ruski proizvođač je zvanično prestao da izvozi u Evropu. Nemački