Na današnji dan dogodila se Hirošima; Japanci poslali snažnu poruku celom svetu VIDEO

B92 pre 47 minuta
Na današnji dan dogodila se Hirošima; Japanci poslali snažnu poruku celom svetu VIDEO

Hirošima danas obeležava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja, uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe.

Gradonačelnik Hirošime Kazumi Macui u Deklaraciji mira poručio je da umanjivanje posledica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva može da dovede do novog ciklusa nasilja i tragedije poput Hirošime ili Nagasakija, preneo je Kjodo. Macui je pozvao političke lidere da prepoznaju razorne posledice svake upotrebe nuklearnog oružja i da pokažu liderstvo u ostvarivanju nuklearnog razoružanja kroz međunarodnu saradnju. U Japanu
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