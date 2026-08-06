Težak udes u Beogradu; Motociklista i suvozač teško povređeni

B92 pre 3 sata
Težak udes u Beogradu; Motociklista i suvozač teško povređeni

Motociklista i njegov suvozač stari 30 i 37 godina, teško su povređeni u udesu koji je dogodio u Zemunu, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 23.46 u ulici Aleksandra Dubčeka, a povređeni su prevezeni na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 104 intervencije, a od kojih su 23 bile na javnom mestu uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljale osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Insajder pre 3 sata
Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

N1 Info pre 3 sata
Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Nova pre 3 sata
Motociklista (30) i suvozač (37) teško povređeni u udesu u Zemunu

Motociklista (30) i suvozač (37) teško povređeni u udesu u Zemunu

Newsmax Balkans pre 3 sata
Jeziv udes u Zemunu: Teško povređeno dvoje ljudi, hitno prebačeni na VMA

Jeziv udes u Zemunu: Teško povređeno dvoje ljudi, hitno prebačeni na VMA

Mondo pre 4 sati
Hitna pomoć: Motociklista i suvozač teško povređeni u udesu u Zemunu

Hitna pomoć: Motociklista i suvozač teško povređeni u udesu u Zemunu

Euronews pre 3 sata
Motociklista i suvozač teško povređeni Žestoka saobraćajna nesreća u Zemunu! Hitna pomoć morala da interveniše celu noć i zbog…

Motociklista i suvozač teško povređeni Žestoka saobraćajna nesreća u Zemunu! Hitna pomoć morala da interveniše celu noć i zbog pijanih građana

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VMAZemun

Beograd, najnovije vesti »

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Beta pre 32 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Serbian News Media pre 32 minuta
Rušenje Staklenca do kraja godine

Rušenje Staklenca do kraja godine

Nova pre 22 minuta
Hitno upozorenje za vozače! Ako danas krećete ka Beogradu, na ovoj deonici vas čeka obustava do 17 časova

Hitno upozorenje za vozače! Ako danas krećete ka Beogradu, na ovoj deonici vas čeka obustava do 17 časova

Blic pre 52 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Radio sto plus pre 12 minuta