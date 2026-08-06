Težak udes u Beogradu; Motociklista i suvozač teško povređeni

Motociklista i njegov suvozač stari 30 i 37 godina, teško su povređeni u udesu koji je dogodio u Zemunu, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 23.46 u ulici Aleksandra Dubčeka, a povređeni su prevezeni na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 104 intervencije, a od kojih su 23 bile na javnom mestu uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljale osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo,