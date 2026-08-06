Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sebe proglasio "najvećim vladarom u istoriji Srbije" dok, kako je Đilas naveo, zemlju ostavlja "najzaduženiju i najizolovaniju".

Đilas je u saopštenju napisao da Vučić iznosi neistine kada tvrdi da je Srbija danas "najjača u svojoj istoriji – ekonomski, politički i vojno", dodajući da je veći problem to što aktuelni period vlasti predstavlja kao najuspešniji u istoriji Srbije.

Istakao je da su Vučićeve tvrdnje da je "uspešniji od cara Dušana, despota Stefana, kneza Miloša, kralja Petra i svih onih koji su vekovima stvarali i branili srpsku državu opasna manifestacija kulta ličnosti čoveka koji je izgubio svaki kontakt sa realnošću i koji je uveren da istorija počinje i završava se njime".

Prema njegovim rečima, rezultat Vučićeve vlasti su "rekordni dugovi, zarobljene institucije, uniženo obrazovanje, uništeni poljoprivreda i energetika", kao i zemlja koja je, kako tvrdi, "šampion u korupciji" i na začelju procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Đilas je ocenio i da je netačna tvrdnja da je Srbija ekonomski, politički i vojno najjača u svojoj istoriji, navodeći da je javni dug premašio 41 milijardu evra, da domaća privreda ima velike probleme i da Vojsci Srbije nedostaje ljudstvo.

"Još plaćamo cenu za sve što je pogrešno uradio jedan koji je devedesetih godina sebe smatrao vladarom. Cenu vladanja ovog drugog 'vladara' plaćaćemo još duže", naveo je Đilas.

(Beta, 06.08.2026)