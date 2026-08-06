Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sebe proglasio "najvećim vladarom u istoriji Srbije" dok, kako je Đilas naveo, zemlju ostavlja "najzaduženiju i najizolovaniju".

Đilas je u saopštenju napisao da Vučić iznosi neistine kada tvrdi da je Srbija danas "najjača u svojoj istoriji – ekonomski, politički i vojno", dodajući da je veći problem to što aktuelni period vlasti predstavlja kao najuspešniji u istoriji Srbije.

Istakao je da su Vučićeve tvrdnje da je "uspešniji od cara Dušana, despota Stefana, kneza Miloša, kralja Petra i svih onih koji su vekovima stvarali i branili srpsku državu opasna manifestacija kulta ličnosti čoveka koji je izgubio svaki kontakt sa realnošću i koji je uveren da istorija počinje i završava se njime".

Prema njegovim rečima, rezultat Vučićeve vlasti su "rekordni dugovi, zarobljene institucije, uniženo obrazovanje, uništeni poljoprivreda i energetika", kao i zemlja koja je, kako tvrdi, "šampion u korupciji" i na začelju procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Đilas je ocenio i da je netačna tvrdnja da je Srbija ekonomski, politički i vojno najjača u svojoj istoriji, navodeći da je javni dug premašio 41 milijardu evra, da domaća privreda ima velike probleme i da Vojsci Srbije nedostaje ljudstvo.

"Još plaćamo cenu za sve što je pogrešno uradio jedan koji je devedesetih godina sebe smatrao vladarom. Cenu vladanja ovog drugog 'vladara' plaćaćemo još duže", naveo je Đilas.

(Beta, 06.08.2026)

Povezane vesti »

Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Serbian News Media pre 1 sat
Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Nedeljnik pre 57 minuta
Đilas: Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas: Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Glas Zaječara pre 37 minuta
Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Pravo u centar pre 1 sat
Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Radio sto plus pre 42 minuta
Đilas: Vučić sebe proglasio najvećim vladarom u istoriji, a Srbiju ostavlja najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas: Vučić sebe proglasio najvećim vladarom u istoriji, a Srbiju ostavlja najzaduženiju i najizolovaniju

Nova pre 2 sata
Đilas: Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Đilas: Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićSSPPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Tužilaštvo pokrenulo istragu nakon napada na reditelja Stevana Filipovića

Tužilaštvo pokrenulo istragu nakon napada na reditelja Stevana Filipovića

N1 Info pre 2 minuta
Opozicione stranke o napadu na Filipovića: Nasilje izmaklo kontroli, uobičajeno nereagovanje policije

Opozicione stranke o napadu na Filipovića: Nasilje izmaklo kontroli, uobičajeno nereagovanje policije

N1 Info pre 7 minuta
Tužilaštvo pokrenulo istragu nakon napada na reditelja Stevana Filipovića: Naložena identifikacija napadača i izuzimanje…

Tužilaštvo pokrenulo istragu nakon napada na reditelja Stevana Filipovića: Naložena identifikacija napadača i izuzimanje snimaka sa kamera

Nova pre 7 minuta
Reditelj Stevan Filipović objavio da je pretučen u centru Beograda: Tužilaštvo naložilo prikupljanje dokaza

Reditelj Stevan Filipović objavio da je pretučen u centru Beograda: Tužilaštvo naložilo prikupljanje dokaza

Blic pre 2 minuta
Delić osporio Macutovu tvrdnju o ulaganjima u zdravstvo

Delić osporio Macutovu tvrdnju o ulaganjima u zdravstvo

Serbian News Media pre 2 minuta