Pastor (SVM):Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da će ta stranka na izborima nastupili samostalno i da njen prvi cilj nije da dobije ministarska mesta, već da zadrži snažno parlamentarno predstavljanje i sopstvenu poslaničku grupu.
Prema njegovim rečima, "ako postoji saglasnost oko razvoja infrastrukture, privede, obrazovanja i unapređenja položaja nacionalnih manjina, onda postoji prostor za saradnju".
Na pitanje o nedavnim političkim promenama u Mađarskoj, on je naveo da je posao SVM da upostavi kvalitetne odnose sa novom vlašću, "jer se do sada nikada nije dogodilo da vojvođanski Mađari budu u situaciji da nisu politički bliski vlastima u Budimpešti" i dodao: "To je nova okolnost i potrebno je vreme da se izgradi međusobno poverenje".
"Imao sa sastanak sa (novim mađarskim premijerom) Peterom Mađarom, razgovarao sam i sa drugim predstavnicima stranke Tisa. Ti razgovori predstavljaju početak jednog novog odnosa i sasvim je prirodno da u ovom fazi nova mađarska administracija želi da stekne jasnu sliku o tome kako funkcionišu institucije mađarskih zajednica van Mađarske", objasnio je Pastor.
(Beta, 06.08.2026)