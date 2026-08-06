Pastor (SVM):Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

Beta pre 37 minuta

 Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da će ta stranka na izborima nastupili samostalno i da njen prvi cilj nije da dobije ministarska mesta, već da zadrži snažno parlamentarno predstavljanje i sopstvenu poslaničku grupu. 

"Mi nikada nismo insistirali na ministarskim funkcijama. Pokazalo se da model u kojem učestvujemo u radu izvršne vlasti kroz državne sekretare daje dobre rezultate. Za nas je mnogo važnije šta piše u koalicionom sporazumu nego koliko funkcija neko dobije", rekao je Pastor u intervjuu za nedeljnik NiN.

Prema njegovim rečima, "ako postoji saglasnost oko razvoja infrastrukture, privede, obrazovanja i unapređenja položaja nacionalnih manjina, onda postoji prostor za saradnju".

Na pitanje o nedavnim političkim promenama u Mađarskoj, on je naveo da je posao SVM da upostavi kvalitetne odnose sa novom vlašću, "jer se do sada nikada nije dogodilo da vojvođanski Mađari budu u situaciji da nisu politički bliski vlastima u Budimpešti" i dodao: "To je nova okolnost i potrebno je vreme da se izgradi međusobno  poverenje".

"Imao sa sastanak sa (novim mađarskim premijerom) Peterom Mađarom, razgovarao sam i sa drugim predstavnicima stranke Tisa. Ti razgovori predstavljaju početak jednog novog odnosa i sasvim je prirodno da u ovom fazi nova mađarska administracija želi da stekne jasnu sliku o tome kako funkcionišu institucije mađarskih zajednica van Mađarske", objasnio je Pastor.

(Beta, 06.08.2026)

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