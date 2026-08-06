Ekstremni toplotni talas na vrhuncu! Srbija se bori sa tropskim noćima i nesnosnim vrućinama, a sa neba vreba i ova nevidljiva opasnost: RHMZ upozorio, za vikend nas očekuje šok obrt

Blic pre 10 minuta
Ekstremni toplotni talas na vrhuncu! Srbija se bori sa tropskim noćima i nesnosnim vrućinama, a sa neba vreba i ova nevidljiva…
Republički hidrometeorološki zavod uključio je "crveni" alarm za gotovo celu zemlju zbog vrlo opasnih temperatura Pored vrućina, postoji visok rizik od opasnog UV zračenja, grmljavinskih nepogoda i mogućih šumskih požara, posebno u istočnoj i južnoj Srbiji Srbija se nalazi na samom vrhuncu razornog i dugotrajnog toplotnog talasa, a vrele tropske noći i ekstremne dnevne temperature prete da ugroze živote ljudi i životinja. Republički hidrometeorološki zavod izdao je
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