Ekstremni toplotni talas na vrhuncu! Srbija se bori sa tropskim noćima i nesnosnim vrućinama, a sa neba vreba i ova nevidljiva opasnost: RHMZ upozorio, za vikend nas očekuje šok obrt

Republički hidrometeorološki zavod uključio je "crveni" alarm za gotovo celu zemlju zbog vrlo opasnih temperatura Pored vrućina, postoji visok rizik od opasnog UV zračenja, grmljavinskih nepogoda i mogućih šumskih požara, posebno u istočnoj i južnoj Srbiji Srbija se nalazi na samom vrhuncu razornog i dugotrajnog toplotnog talasa, a vrele tropske noći i ekstremne dnevne temperature prete da ugroze živote ljudi i životinja. Republički hidrometeorološki zavod izdao je