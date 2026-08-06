Haos na putevima u Subotici: U devet nesreća povređeno šest osoba, policija iz saobraćaja isključila 44 vozača

U tim nezgodama šest osoba je povređeno – dve teže, četiri lakše.

U šest od ukupnih nezgoda zabeležena je samo materijalna šteta. Na području Policijske uprave u Subotici od 27. jula do 2. avgusta 2026. godine dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba povređeno. U tri saobraćajne nezgode dve osobe zadobile su teške, a četiri lake telesne povrede, dok je u šest udesa pričinjena samo materijalna šteta. Tokom navedenog perioda policija je podnela 73 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdala 804