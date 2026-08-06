Mnogi vozačku dozvolu moraju da obnavljaju na svakih 6 meseci ili godinu dana, evo zašto sve i ko o tome odlučuje

Vozačka dozvola se u Srbiji izdaje na 10 godina, ali može biti skraćena na osnovu lekarskog mišljenja zbog zdravstvenih razloga.

Glavni razlozi za skraćivanje važenja su problemi sa vidom, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, neurološki i psihijatrijski poremećaji, kao i bolesti zavisnosti. Dok većina vozača u Srbiji svoju vozačku dozvolu obnavlja na svakih 10 godina, značajan broj građana ne zna zbog kojih sve bolesti i stanja može da dobije dokument koji važi svega šest meseci, godinu, dve ili pet godina. Glavni razlog za ovo ograničenje leži u zdravstvenom stanju vozača, a odluku o tome