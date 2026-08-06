Ovo niko pre nje nije uradio! Danska princeza ispisuje istoriju: Skinula krunu i ušetala u kasarnu, evo ko je lepa Izabela i zašto svi govore o njenom potezu

Blic pre 8 minuta
Ovo niko pre nje nije uradio! Danska princeza ispisuje istoriju: Skinula krunu i ušetala u kasarnu, evo ko je lepa Izabela i…
Danska je od 2025. godine uvela obavezan vojni rok za žene starije od 18 godina, a princeza je među prvima koje su započele reformisanu obuku Izabelina odluka se upoređuje s položajem "drugog deteta" u kraljevskim porodicama, što može predstavljati novi model i za druge evropske dinastije, uključujući britansku Mlada princeza Izabela (19), ćerka danskog kralja Frederika i kraljice Meri, u ponedeljak je stigla u vojnu kasarnu koja će biti njen novi dom narednih 11
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Ovo niko pre nje nije uradio! Danska princeza ispisuje istoriju: Skinula krunu i ušetala u kasarnu, evo ko je lepa Izabela i…

Ovo niko pre nje nije uradio! Danska princeza ispisuje istoriju: Skinula krunu i ušetala u kasarnu, evo ko je lepa Izabela i zašto svi govore o njenom potezu

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